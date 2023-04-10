"Путін вичерпав свій часовий ліміт": Данілов заінтригував заявою

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на дискусії у ЗМІ, на кого зараз працює час - Україну чи Росію. Данілов впевнений, що "Путін вичерпав свій часовий ліміт" і скоро він буде обвинуваченим під час міжнародного судового процесу у Гаазі.

Про це посадовець написав на сторінці у фейсбуці.

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"Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення. Не існує жодної непереборної визначеності. Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого. кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти" - йдеться у його дописі.

Данілов назвав рішення Путіна напасти на Україну "найбільшою помилкою" у його житті.

"Путін вичерпав свій часовий ліміт. Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль не відправляє на війну до України мешканців столиці або Санкт-Петербурга, бо у Москві хвилюються "про можливість внутрішнього заколоту".

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