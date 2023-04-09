Український посол у Британії послав "сигнал" Путіну

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко послав важливий сигнал лідеру РФ Володимиру Путіну про те, що Україна буде боротися за свої території до останньої краплі крові, до останнього "російського" солдата, який прийшов сюди з війною.

Про це Пристайко сказав в інтерв'ю для Daily Express.

"Для нас є одне рішення - росіяни повинні піти з нашої землі. Тому ми повинні битися до останнього з них або, на жаль, до останнього з нас", - сказав посол.

За словами Пристайка, у межах мобілізації в Україні вже набрано не менше мільйона осіб. Порівняно з військами РФ, вони будуть краще навчені й краще підготовлені, щоб дати відсіч на полі бою.

"Вони будуть набагато більш гнучкою бойовою силою", - додав Пристайко.

Дипломат вказав, зі зрозумілих причин, Україна до кінця війни не буде розкривати свої реальні втрати на полі бою: "Я думаю, це буде жахлива цифра", - спрогнозував він.

Нагадаємо, що український адвокат наголосив, що прикордонники не мають повноважень чи службових обов'язків вручати повістки під час перетину кордону військовозобов'язаними.

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