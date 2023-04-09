Украинский посол в Британии послал "сигнал" Путину

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко послал важный сигнал лидеру РФ Владимиру Путину о том, что Украина будет бороться за свои территории до последней капли крови, последнего "российского" солдата, пришедшего сюда с войной.

Об этом Пристайко сказал в интервью Daily Express.

"Для нас есть одно решение – россияне должны уйти с нашей земли. Поэтому мы должны драться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас", – сказал посол.

По словам Пристайко, в рамках мобилизации в Украине уже набрано не менее миллиона человек. По сравнению с войсками РФ они будут лучше обучены и лучше подготовлены, чтобы дать отпор на поле боя.

"Они будут гораздо более гибкой боевой силой", – добавил Пристайко.

Дипломат указал, по понятным причинам, Украина до конца войны не будет раскрывать свои реальные потери на поле боя: "Я думаю, это будет ужасная цифра", – спрогнозировал он.

Напомним, что украинский адвокат подчеркнул, что у пограничников нет полномочий или служебных обязанностей вручать повестки во время пересечения границы военнообязанными.

Читайте также: