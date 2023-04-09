Жданов рассказал, может ли Украина производить ядерное оружие

Жданов считает, что у Украины есть все условия для изготовления ядерного вооружения.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украина может самостоятельно изготовить ядерное вооружение. Для этого нужно только политическое решение.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

Жданов рассказал, что у Украины есть возможность самостоятельно производить ядерное вооружение. Для этого нужно построить обогатительную фабрику.

"Дело в том, что от мирного атома до военного всего один шаг. У нас есть не только научно-технический потенциал, у нас есть и производственный потенциал. Мы можем самостоятельно производить и обогащать уран", — убежден эксперт.

Олег Жданов рассказал, что в Украине есть сырье для изготовления ядерного оружия, что самое важное.

"Самое главное – у нас есть сырье. И Украина, если будет политическое решение, может стать страной с замкнутым циклом производства – от добычи урана до производства ядерного вооружения", – убежден он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси не защитит это государство от НАТО, а наоборот, так Путин совершил соседнюю страну "мишенью номер один".

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