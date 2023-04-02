Данилов отреагировал на заявление Путина о "ядерке" в Беларуси: "Шантаж. Китай не даст разрешения"

По его словам, это не нужно ни Пекину, ни Москве.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что заявления диктатора Владимира Путина по поводу размещения ядерного оружия в Беларуси являются простым шантажом.
Об этом он сказал в эфире "Суспільного".
"Заявления Путина относительно подобных планов являются обычным шантажом, направленным на то, чтобы американцы соглашались как можно скорее идти на какие-то переговоры, договариваться, чтобы остановить войну на условиях РФ", — пояснил секретарь СНБО.
Данилов отметил, что размещение "ядерки" на территории Беларуси не нужно ни Пекину, ни Москве.
"Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет", — считает он.
По словам Данилова, россияне хотят не эскалации войны, а скорейшего ее окончания.
"Не надо здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра Москвы, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу", — добавил Данилов.
Напомним, Диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Он сказал, что 1 июля страна завершает строительство хранилища для такого оружия. Мол, Москва не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.
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