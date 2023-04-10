Ровенский облсовет запретил деятельность УПЦ МП на территории области

Также депутаты областного совета проголосовали за отмену ряда решений 1991 и 1992 годов по передаче УПЦ МП в пользование культовых зданий.

Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ Московского патриархата в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба областного совета.

Чтобы проголосовать за это решение, депутаты собрались на внеочередную сессию. Запрет УПЦ МП поддержали 55 депутатов из 55 присутствовавших в зале.

Также депутаты областного совета проголосовали за отмену ряда решений 1991 и 1992 годов по регистрации уставов тех религиозных общин, которые на сегодня находятся в составе УПЦ МП и передаче им в пользование культовых зданий.

Кроме того, Ровенский областной совет уже в третий раз будет обращаться в Верховную Раду с требованием запрета УПЦ Московского патриархата.

Отдельное обращение облсовет отправит к органам местного самоуправления Ровенской области, чтобы те приняли соответствующие решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих громад.

Как передает "Суспільне", в зале дали слово руководителю Ровенской епархии УПЦ МП архиепископу Пимену. Он заверил, что Собор их конфессии изменил устав, а затем "церковь является полностью самостоятельной".

Фото: Суспільне

Также он отметил, что среди священников и верующих их конфессии многие поддерживают Украину, в том числе и на фронте.

"Да, мы признаем, есть коллаборационизм, но он есть во всех слоях населения, и среди вас, уважаемые... Осуждать можно очень много, а можно просто искоренить... Это же дискриминация, которая отдаляет нас от вступления в ЕС и от евроинтеграции, это разъединяет общество", – сказал иерарх УПЦ МП.

Напомним, что за последние недели в Украине снова активизировался процесс перехода общин от УПЦ МП к ПЦУ. Так, в конце марта с столкновениями и слезоточивым газом во Франковске в ПЦУ перешел последний в области храм УПЦ МП.

После избиения добровольца ВСУ представителями УПЦ МП в Хмельницком ряд церквей этой области, в частности, кафедральные соборы УПЦ МП в Хмельницком и Шепетовке, перешли в ПЦУ. Также в Хмельницком УПЦ МП лишили права на пользование землей.

В Каменце-Подольском до сих пор идет противостояние между ПЦУ и УПЦ МП за кафедральный собор.

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