"Папа теперь в сердечке": щемящее видео с маленькой девочкой, плачущей за погибшим на войне отцом

Женщина опубликовала в TikTok видео, на котором ее маленькая дочка скучает по погибшему на войне отцу. Девочка в слезах зовет его.

"Я к папе хочу". "Ты же знаешь, где папа?" Девочка прикладывает руку к груди, а ее маленький братик говорит – "В сердечке".

"Хочу, чтобы все видели, как больно моему ребенку, каждый день мы выходим на улицу и смотрим на звезды. Что бы я не купила деткам – вещи, игрушки, поездки на отдых, веселье, как бы я ни пыталась угодить им во всем, папу не заменит никто и ничто... Я благодарна тебе, мой Герой, что я могу жить и видеть голубое небо", – написала женщина.

Дети также говорят: "Наш папа – герой".

Напомним, пограничники опубликовали щемящее видео, на котором бабушка со слезами на глазах встречает своего внука, защищающего Украину от врагов.

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