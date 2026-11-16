Келлог запропонував модель припинення вогню в Україні

Кіт Келлог / © Associated Press

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Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог припускає, що локальні домовленості заради порятунку людей можна поступово поширювати вздовж нинішньої лінії фронту.

Про це він розповів в інтерв’ю Суспільному.

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Келлог, генерал у відставці, нині співочолює Центр американської безпеки при America First Policy Institute. Розмірковуючи про можливу угоду, він пов’язав гуманітарний підхід до перемир’я з питанням, як зупинити бойові дії на поточних позиціях.

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«Очевидно, що Путін хоче отримати все. Спочатку він хотів захопити всю Україну, потім — чотири області, це без уже окупованого Криму. Ось чого він хоче. Але питання в тому, якою зрештою може бути угода. Як вийти на припинення вогню на поточних позиціях? Можливо, варто використати модель, яку перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарних засадах почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні», — сказав Келлог.

У місії в Олешках він бачить спробу змінити підхід після безрезультатних переговорів. За його оцінкою, гуманітарні домовленості могли б допомогти забезпечити людей необхідним, зменшити кількість жертв і вийти на припинення вогню.

«Якщо ви робите одне й те саме знову і знову, а у відповідь постійно чуєте "ні, ні, ні" — можливо, варто поглянути на ситуацію під іншим кутом. І, можливо, Олешки — це модель, [яка може спрацювати]. Я не кажу, що це єдина модель, але це один із варіантів, як забезпечити гуманітарну допомогу, вийти на припинення вогню і зменшити кількість жертв. До нього варто придивитися. Я невиправний оптиміст і хочу вірити, що ми можемо зробити це по-іншому. Не кажу, що маю готовий рецепт, але придивімося й перевірмо, чи це спрацює», — наголосив він.

Водночас українські військові ще до цього інтерв’ю повідомляли про інший результат паузи в Олешках. За даними 34-ї окремої бригади морської піхоти, оприлюдненими 6 листопада, Росія перекинула понад тисячу військових на окуповану частину Херсонщини, скориставшись режимом тиші під час гуманітарної місії.

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Начальник відділення безпілотних систем бригади Ярослав Мороз розповів, що росіяни повернулися на позиції, з яких їх вибивали останні пів року. За його словами, вони наблизилися до лінії зіткнення приблизно на 20 кілометрів. До паузи українські сили відтісняли противника, розширювали зону ураження та перерізали його логістику.

Мороз також повідомив, що російські військові завезли обладнання та боєприпаси до Олешківської лікарні, де лікуються місцеві жителі. На момент його розповіді морпіхи ще не спостерігали масованих штурмів, лише поодинокі переміщення противника, які припиняли українські сили. До можливих спроб наступу, запевнив військовий, бригада була готова.

Як домовлялися про порятунок людей з Олешків

Наприкінці жовтня на Херсонщині кілька днів діяв режим припинення вогню для гуманітарної місії в окупованих Олешках. Кількасот людей із напівзруйнованого міста змогли виїхати. Омбудсман Дмитро Лубінець згодом розповів, що залучення Меланії Трамп та її команди допомогло зрушити переговори й створити тристоронню групу.

Найскладнішим питанням, за словами Лубінця, було забезпечити й тривалий час контролювати тишу на великій території. Щоб подолати глухий кут, він запропонував свою присутність на місці разом із російською омбудсманкою. Американська сторона підтримала ідею та запропонувала долучити своїх журналістів.

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Іншим складним завданням було вивезти людей без фільтрації. Багато цивільних не мали документів, а літні люди та люди з інвалідністю потребували особливої допомоги, пояснював український омбудсман.

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