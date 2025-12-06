- Дата публікації
-
- Категорія
- Десерти
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Печиво "Різдвяне" зі старого зошита з рецептами: готується за 15 хвилин, а насолода неймовірна
Якщо ви шукаєте швидкий рецепт смаколика до чаю, спробуйте саме це печиво.
Печиво “Різдвяне” виходить соковитим, ніжним і надзвичайно смачним. Ніхто навіть і не скаже, що ви самі його спекли, а не придбали в магазині. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- кокосова стружка
- 100 г
- згущене молоко
- 200 г
- м’яке вершкове масло
- 150 г
- цукрова пудра
- 80 г
- сіль
- дрібка
- ванільний цукор
- 80 г
- борошно
- 200 г
- какао
- 30 г
- розпушувач
- 1 ч. ложка
- тепле молоко
- 3-4 ст. ложки
Процес приготування:
Змішайте кокосову стружку зі згущеним молоком. Сформуйте кульки.
Для тіста змішайте вершкове масло з цукровою пудрою, ванільним цукром і сіллю, щоб отримати кремоподібну консистенцію.
Окремо змішайте борошно, розпушувач і какао. Додайте до тіста. Влийте тепле молоко. Тісто не повинне кришитися чи липнути до рук.
Розділіть тісто на порції, зробіть з кожної коржик, всередину викладіть кококову кульку і сформуйте печиво.
Викладіть на деко і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15-17 хвилин.
Смачного!