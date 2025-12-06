ТСН у соціальних мережах

Печиво "Різдвяне" зі старого зошита з рецептами: готується за 15 хвилин, а насолода неймовірна

Якщо ви шукаєте швидкий рецепт смаколика до чаю, спробуйте саме це печиво.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
43 хвилини
427 ккал
Печиво "Різдвяне": рецепт (фото з сайту "Господинька")

Печиво “Різдвяне” виходить соковитим, ніжним і надзвичайно смачним. Ніхто навіть і не скаже, що ви самі його спекли, а не придбали в магазині. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

кокосова стружка
100 г
згущене молоко
200 г
м’яке вершкове масло
150 г
цукрова пудра
80 г
сіль
дрібка
ванільний цукор
80 г
борошно
200 г
какао
30 г
розпушувач
1 ч. ложка
тепле молоко
3-4 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Змішайте кокосову стружку зі згущеним молоком. Сформуйте кульки.

  2. Для тіста змішайте вершкове масло з цукровою пудрою, ванільним цукром і сіллю, щоб отримати кремоподібну консистенцію.

  3. Окремо змішайте борошно, розпушувач і какао. Додайте до тіста. Влийте тепле молоко. Тісто не повинне кришитися чи липнути до рук.

  4. Розділіть тісто на порції, зробіть з кожної коржик, всередину викладіть кококову кульку і сформуйте печиво.

  5. Викладіть на деко і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15-17 хвилин.

Смачного!

