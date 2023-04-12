Коли закінчиться війна: Арестович дав не обнадійливий прогноз

Війна Росії проти України може закінчитися в лютому 2024 року, або ж всередині 2025 року.

Про це в інтерв’ю ютюб-каналу “Голованов” розповів колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Ми бачили вже перший науковий прогноз тиждень тому. В МВФ опублікували два варіанти: війна завершується у лютому 2024 року або всередині 2025. Мені здається, що перший прогноз ближчий до реальності. За моїми оцінками Російська Федерація не витримає війну до 2025 року, принаймні таку війну, яка ведеться зараз, а якісь кволі рухи. Чесно кажучи, через рік їм буде просто не до нас, а може навіть і швидше”, - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що "злив" даних про нібито контрнаступ ЗСУ є дуже погано сфабрикованим фейком Росії, який був зроблений "за всіма законами дезінформації" – 90% правди і 10% неправди.

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