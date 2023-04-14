Бербок призвала Китай заставить Россию прекратить войну против Украины

В Китае заявили, что постараются содействовать переговорам между РФ и Украиной.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 14 апреля посетила Пекин, где призвала Китай повлиять на Россию для прекращения войны против Украины.

Об этом пишет dw.com.

Бербок заявила, что "Китай имеет большое влияние на Россию", поэтому призвала Пекин повлиять на Кремль, чтобы прекратить войну против Украины.

"Это хорошо, что Китай продемонстрировал свою приверженность решению проблемы, но я должен откровенно сказать, что удивляюсь, почему китайская позиция до сих пор не включает призыв к российскому агрессору прекратить войну", — сказала Бербок после почти двухчасовых переговоров со своим китайским коллегой Цинь Ганом.

Цинь Ган заявил, что якобы Китай и дальше будет сторонником мира и будет делать все, чтобы начались переговоры.

Напомним, в Пекине заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны – ни агрессорцы России, ни Украине. Более того — КНР будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".

Ранее The Washington Post писал, что в опубликованных в Сети секретных документах якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

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