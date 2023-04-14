Витік секретних даних США: підозрюваний називав війну в Україні «гнітючою» битвою — WP

Після витоку секретних даних Пентагону один із підозрюваних став нацгвардієць США Джек Тейшейр. Зокрема, він назвав повномасштабне вторгнення Росії «гнітючою війною» між двома країнами.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, нацгвардієць почав ділитися секретними документами на сервері Discord приблизно у лютому 2022 року на початку великої війни РФ проти України. Зазначається, що він розглядав війну РФ проти України як «гнітючу» битву між «двома країнами, які повинні мати більше спільного».

"Користувачі домовилися ніколи не ділитися документами за межами сервера, оскільки вони можуть нашкодити інтересам США. Було досить неприємно бачити, як діти, які виросли в передмісті, сперечаються про конфлікт за океаном», — резюмував він.

Нагадаємо, Угорщина може таємно допомагати Україні з постачанням озброєння. Це стало відомо з таємних документів Пентагону, які потрапили до Мережі.

Водночас в Україні кажуть, що витік секретних документів Пентагону жодним чином не вплине на наступ Збройних сил України. Це "зливання" також не зашкодить відносинам між Києвом та Вашингтоном.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін помилився "по всіх фронтах" та недооцінив рішучість кран Заходу щодо України, коли вирішив розпочати війну.

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