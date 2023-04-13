Путін помилився "по всіх фронтах", коли розпочав війну проти України — Байден

Російський диктатор "думав, що світ дивитиметься в інший бік", коли він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін помилився "по всіх фронтах" та недооцінив рішучість кран Заходу щодо України, коли вирішив розпочати війну.

Таку думку висловив президент США Джо Байден під час свого візиту до Ірландії, інформує Sky News.

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Виступаючи, президент США заявив, що російський диктатор "думав, що світ дивитиметься в інший бік", коли він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

"Він був упевнений, що розіб’є НАТО та Європейський Союз, що єдність західних націй розірветься та впаде в момент випробування – ось що він думав", - сказав Байден.

"Але він помилявся. Він помилявся в кожному пункті і на кожному фронті", - підкреслив Байден.

Він також додав, що Ірландія виділила 170 мільйонів євро нелетальної допомоги, "включаючи життєво важливе захисне спорядження, медичне обладнання, гуманітарну підтримку", а також була частиною санкцій та експортного контролю та прийняла 80 000 біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Джо Байден вперше прокоментував витік секретних документів США.

Крім того, ми раніше інформували, що голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що саме Росія найбільше виграє від витоку секретних даних Пентагону, який останні дні домінує у пресі всього світу.

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