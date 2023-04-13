Путин ошибся "по всем фронтам", когда начал войну против Украины - Байден

Российский диктатор "думал, что мир будет смотреться в другую сторону", когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин ошибся "по всем фронтам" и недооценил решительность кран Запада по отношению к Украине, когда решил начать войну.

Такое мнение высказал президент США Джо Байден во время своего визита в Ирландию, передает Sky News.

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Выступая президент США заявил, что российский диктатор "думал, что мир будет смотреть в другую сторону", когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.

"Он был уверен, что разобьет НАТО и Европейский Союз, что единство западных наций разорвется и упадет в момент испытания – вот что он думал", — сказал Байден.

"Но он ошибался. Он ошибался в каждом пункте и на каждом фронте", – подчеркнул Байден.

Он также добавил, что Ирландия выделила 170 миллионов евро нелетальной помощи, "включая жизненно важное защитное снаряжение, медицинское оборудование, гуманитарную поддержку", а также являлась частью санкций и экспортного контроля и приняла 80 000 беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Джо Байден впервые прокомментировал утечку секретных документов США.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что именно Россия больше всего выигрывает от утечки секретных данных Пентагона, который в последние дни доминирует в печати всего мира.

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