Американські експерти оцінили рівень шкоди від витоку секретних документів США

Експерти розповіли про наслідки, які можуть очікувати на США та союзників після витоку секретних даних Пентагону.

Витоки секретної інформації Пентагону корисні для Росії, оскільки дають її владі уявлення про плани України і США, а також про ставлення Штатів до російської війни проти України.

Таку думку висловив аналітик Даг Бендоу з CATO Institute, пише Голос Америки.

“Найбільшим переможцем, мабуть, буде Росія. … Це проблема для цієї адміністрації, і це буде проблемою й надалі, якщо в уряді не зможуть переконатися, що такі витоки не повторяться”, - сказав Бендоу.

Колишній американський дипломат Метью Бриза також вважає, що історія з можливим витоком документів є вагомою хоча б тому, що вона дає Росії цінну інформацію про роботу розвідки США.

"Моя оцінка шкоди: це серйозно, бо росіяни дізналися про те, що ми знаємо, і в деяких випадках — яким чином ми це знаємо. А це означає потенційне викриття людей, які є джерелами цієї інформації. Це також шкодить відносинам США з друзями та союзниками, тому що вони знову бачать докази того, про що всі знають: що всі країни шпигують одна за одною, навіть деякі з найближчих союзників, за винятком ключових", - сказав він.

В коментарі СNN колишній директор ЦРУ та ексміністр оборони США Ліон Паннета погодився, що історія зі "зливом" документів безумовно вплине на відносини США з партнерами і це "займе деякий час, щоб відновити довіру".

Коментуючи питання, чи завдасть ця історія шкоди довірі партнерів до США, помічник міністра оборони США Крис Мар заявив, що незалежно від ситуації, будь-який витік секретної інформації завдає глибокої шкоди та підриває довіру.

В уряді США додали, що запевнили союзників та партнерів у “відданості захисту розвідувальних даних і вірності партнерських відносин”.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що "витік секретних документів" з Пентагону є сумішшю правди та дезінформації. Міністр певен, що за цією операцією стоїть Росія, яка прагне посварити Україну із західними союзниками.

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