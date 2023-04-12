Україна відклала весняний контрнаступ — The Washington Post

Попри нестачу боєприпасів і очікування допомоги від західних партнерів, українські військові випробовують російську оборону на вразливість напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Про це пише The Washington Post.

"Очікуваний весняний наступ розглядається як єдиний шанс для України цього року відвоювати територію, захоплену російськими військами, що становить близько п'ятої частини всієї країни. Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів, що посилює страх, що ситуація може зайти в глухий кут", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, зокрема багато деталей про стан української армії і її можливості, слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командування України змінити плани.

Попри це українські захисники продовжують випробовувати російську оборону на вразливість напередодні довгоочікуваного контрнаступу. Зокрема, ЗСУ влаштовують невеликі операції, спрямовані на виявлення російських бойових позицій і оцінювання їхньої реакції.

За словами одного з військових з позивним "Боксер", невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабного наступу, поки ЗСУ чекають більше боєприпасів і важчої техніки: "Краще не дозволяти [російським військам] окопатися, щоб нам було легше їх витіснити".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири найважливіші умови для майбутнього контрнаступу ЗСУ. За його слвоами, коли вони зійдуться, тоді вся операція одразу розпочнеться.

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