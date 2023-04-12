У США висловилися щодо контрнаступу ЗСУ: Україна самостійно ухвалює рішення

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення щодо контрнаступальних операцій з метою деокупації територій військове керівництво України ухвалює самостійно.

Про це він сказав на пресконференції.

"Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію", - наголосив Блінкен.

За його словами, за необхідності Сполучені Штати Америки готові надати свої поради та підтримку Україні. Однак важливі рішення щодо проведення контрнаступальних дій з метою деокупації захоплених Росією територій Україна ухвалює сама.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на "злитий" до Мережі секретний військовий документ Пентагону повідомило, що у Вашингтоні не вірять в успішний контрнаступ ЗСУ. У Сполучених Штатах Америки вважають, що українські військові можуть "значно відставати" від початкових цілей очікуваного контрнаступу. Причина цього - проблеми ЗСУ з накопиченням військ, боєприпасів і техніки.

Читайте також: