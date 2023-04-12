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В Індії обстріляли військову базу, є загиблі - триває пошукова операція (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Індії обстріляли військову базу, є загиблі - триває пошукова операція (відео)

Ілюстративне / Фото: Associated Press

Джерела поліції Пенджабу заявили, що інцидент не розглядають як терористичну атаку.

Невідомі особи обстріляли військову базу в індійському прикордонному штаті Пенджаб, внаслідок чого четверо людей загинуло.

Про це повідомляє Аljazeera із посиланням на ЗС Індії.

Наразі триває пошукова операція, щоб знайти нападників. 

"Спрацювали станційні групи швидкого реагування. Територія була оточена та закрита", – йдеться в заяві армії вранці в середу, 12 квітня.

Джерела поліції Пенджабу заявили, що інцидент не розглядають як терористичну атаку. Ворота військової станції "Батінда", де можуть перебувати нападники, закриті. 

Зауважимо, що військова база, розташована приблизно за шість годин на північ від столиці Нью-Делі, розміщує переважно сім’ї солдатів і є житловою армійською базою. 

Як повідомило агентству Reuters джерело в обороні, наразі не встановлена точна кількість стрільців і вони досі перебувають на волі та мають із собою боєприпаси.

Нагадаємо, в Індії у храмі під час служби обвалилася підлога: багато загиблих.

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Дата публікації
Перегляди
691
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