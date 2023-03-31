В Індії у храмі під час служби обвалилася підлога: багато загиблих

У центрі Індії провалилася підлога у храмі. Трагедія трапилася в місті Індоре. Загинули щонайменше 35 людей.

Про це пише Xinhua.

Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 19 осіб. Їх уже доправили до місцевих лікувальних закладів. Декілька людей, зокрема дитина, досі вважаються зниклими безвісти, докладаються зусилля щодо їхнього порятунку.

"Люди стояли на бетонній плиті над 12-метровим колодязем. Вона обвалилася під їхньою вагою", – заявили у поліції.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зробив заяву через нещасний випадок. Влада обіцяє виплатити компенсацію в розмірі $6 тисяч родичам загиблих і по $600 постраждалим.

На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, щонайменше 15 людей загинули та ще 40 зазнали поранень внаслідок нападу на шиїтську релігійну святиню в південному іранському місті Шираз.

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