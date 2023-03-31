В Индии в храме во время службы обрушился пол: много погибших

На месте работают спасатели.
В центре Индии провалился пол в храме. Трагедия произошла в городе Индоре. Погибли не менее 35 человек.
Об этом пишет Xinhua.
Спасателям удалось извлечь из-под завалов 19 человек. Их уже доставили в местные лечебные учреждения. Несколько человек, в частности ребенок, до сих пор считаются пропавшими без вести, прилагаются усилия по их спасению.
"Люди стояли на бетонной плите над 12-метровым колодцем. Она обрушилась под их весом", – заявили в полиции.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал заявление из-за несчастного случая. Власти обещают выплатить компенсацию в размере $6 тысяч родственникам погибших и по $600 пострадавшим.
На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
Напомним, по меньшей мере, 15 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате нападения на шиитскую религиозную святыню в южном иранском городе Шираз.
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