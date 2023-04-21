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Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО - Столтенберг

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО - Столтенберг

Президент Зеленський підвів підсумки візиту генсека НАТО до Києва / Фото: Офіс президента України

Напередодні "Рамштайну" в Києві побував генсек НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі.

Про це Столтенберг заявив на брифінгу перед зустріччю у форматі "Рамштайн".

За його словами, Зеленський прийняв запрошення та відвідає саміт.

"Я обговорив з Зеленським приготування до липневого саміту до НАТО, я запросив його, і я радий, що (він, - ред.) прийняв запрошення та відвідає саміт", - сказав Столтенберг.

Він додав, що на зустрічі підвердять підтримку України у тому розмірі у якому це необхідно.

Додамо, саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі (столиці Литви) 11-12 липня.

Перед 11 засіданням у форматі "Рамштайн" 21 квітня міністр оборони України Олексій Резніков та очільник Пентагону Ллойд Остін провели окрему зустріч у Німеччині.

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Дата публікації
Перегляди
236
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