Скинули камінь з даху: мавпи вбили трирічну дитину

В Індії зграя мавп зіштовхнула масивний камінь із даху будинку і він впав просто на дитину.

Про це пише dailystar.co.uk.

На момент трагедії трирічний хлопчик грався біля свого дому у Катукурі — невеликому селі у штаті Телангана.

Повідомляється, що дитина щойно одужала після моторошного інциденту. Пів року тому він упав на ножа, який перерізав йому горло. Медичні рахунки у зв'язку з цим інцидентом обійшлися його батькам, Раджите і Сріканту, приблизно в 500 000 рупій (6 тисяч доларів).

Місцеві жителі скаржилися, що останнім часом мавпи стали дедалі агресивнішими.

По всій Індії загроза мавп досягла такого рівня, що влада обмірковувала крайні заходи, такі як випуск протизаплідної вакцини, щоб зробити тварин безплідними.

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Так, 2018 року 70-річного чоловіка було забито камінням в Уттар-Прадеші зграєю мавп, які, як повідомляється, зібрали цеглу з боку будівлі і шпурнули її йому в голову.

Також мавпа вирвала з грудей матері 12-денне немовля в Агрі. Інспектор поліції повідомив журналістам: "Мавпа вкусила немовля за голову і кинула дитину, коли люди переслідували її з ціпками і кидали в неї каміння. Дитину, яка стікала кров'ю, доставили до лікарні, але вона загинула".

В одному особливо дивному інциденті мавпа вкрала понад 10 000 рупій з дому в Шимлі і зникла на найближчому дереві, де жбурляла банкноти у перехожих.

Наступного року ще одна людина загинула внаслідок нападу мавпи у Баднаварі.

Нагадаємо, у Великій Британії пенсіонер прокинувся з жахом, виявивши, що його цуценя прожувало йому великий палець ноги до кістки. Втім, це врятувало чоловіка. У лікарні в нього діагностували небезпечну хворобу.

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