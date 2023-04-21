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Перед засіданням "Рамштайну" Резніков та Остін влаштували окрему зустріч (відео)

Перед засіданням "Рамштайну" Резніков та Остін влаштували окрему зустріч (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1293
Час на прочитання
2 хв
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Перед засіданням "Рамштайну" Резніков та Остін влаштували окрему зустріч (відео)

Міністр оборони України Олексій Резніков та очільник Пентагону Ллойд Остін / Скриншот з відео

Резніков повідомив, що на порядку денному "Рамштайну" – аналіз зробленого, стратегія України на 2023 рік, поточні потреби ЗСУ.

Перед 11 засіданням у форматі "Рамштайн" 21 квітня міністр оборони України Олексій Резніков та очільник Пентагону Ллойд Остін провели окрему зустріч у Німеччині.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці Остіна.

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", – йдеться в повідомленні міністра оборони США.

Водночас Резніков у своєму аккаунті повідомив, що "Рамштайн" починається", і на цей день припадає річниця цього формату. 

"На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам Збройних сил України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", – йдеться в заяві українського міністра.

Нагадаємо, напередодні зустрічі в Рамштайні Резніков анонсував, що пріоритети України – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами. 

Зауважимо, напередодні "Рамштайну" в Києві побував генсек НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави попросив генсека Альянсу допомогти Україні "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. 

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Дата публікації
Перегляди
1293
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