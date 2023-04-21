Перед засіданням "Рамштайну" Резніков та Остін влаштували окрему зустріч (відео)

Резніков повідомив, що на порядку денному "Рамштайну" – аналіз зробленого, стратегія України на 2023 рік, поточні потреби ЗСУ.

Перед 11 засіданням у форматі "Рамштайн" 21 квітня міністр оборони України Олексій Резніков та очільник Пентагону Ллойд Остін провели окрему зустріч у Німеччині.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці Остіна.

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", – йдеться в повідомленні міністра оборони США.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2023

Водночас Резніков у своєму аккаунті повідомив, що "Рамштайн" починається", і на цей день припадає річниця цього формату.

"На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам Збройних сил України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", – йдеться в заяві українського міністра.

Нагадаємо, напередодні зустрічі в Рамштайні Резніков анонсував, що пріоритети України – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами.

Зауважимо, напередодні "Рамштайну" в Києві побував генсек НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави попросив генсека Альянсу допомогти Україні "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки.

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