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Генсек НАТО візитом до Києва посилає чіткий сигнал Росії — військовий експерт

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Генсек НАТО візитом до Києва посилає чіткий сигнал Росії — військовий експерт

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

Запрошення України до Північноатлантичного альянсу може відбутися вже на найближчому саміті в Вільнюсі.

Не анонсований візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ є свідченням реальної євроатлантичної інтеграції України і чітким сигналом про це для Росії.

Таку думку висловив військовий аналітик полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, невипадково цей візит відбувається тоді, коли новий російський наступ, про який говорили ще від минулої осені, захлинається, розбиваючись об оборону українських захисників.

“НАТО дає сукупний сигнал усьому світу і насамперед РФ, що Україна не залишиться сама, що ніхто від України не відвернувся і що Україна має перспективи вступу в НАТО”, - наголосив військовий експерт.

Петро Черник зауважив, що для України немає іншої альтернативи як інтеграція в Північноатлантичний альянс. На якісь конкретні рішення з цього приводу можна чекати вже на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. 

“Запрошення однозначно може відбутися на наступному саміті. Однак я не поділяю оптимізму, що все відбудеться у мега-швидких позиціях. Нам доведеться виконати неймовірно багато домашньої роботи”, - зауважив він.

Експерт наголосив, що для вступу України в НАТО ще “має попрацювати уся наша держава, уся наша дипломатія”. 

“І найголовніше — ми всі, українці, маємо дати кінцеву відповідь нашому одвічному ворогу, вибити його з нашої території і розпочати цілий пакет найрізноманітніших реформ, які дозволять нам повернутися назад у лоно цивілізованих народів”, - резюмував Петро Черник.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 20 квітня в Києві, що всі члени блоку погоджуються – майбутнє України в Альянсі, однак зараз головна мета – забезпечити перемогу у війні.

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Дата публікації
Перегляди
308
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