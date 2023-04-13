Треба перетворити Чорне море на море НАТО — Кулеба 

Захід не має послідовної Чорноморської стратегії, тоді як у Росії вона завжди була.

Перший наступ Росії на територіальну цілісність України відбувся на острові Тузла. Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море, – на море НАТО.

Про це виступаючи на Першій конференції з безпеки в Чорному морі, яка відбувається в Бухаресті, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Безпека Чорноморського регіону напряму пов’язана з повною деокупацією й демілітаризацією Криму й Чорного моря.

"Щоразу, коли ви чуєте, як хтось із будь-якого куточка світу каже, що Крим є чимось особливим і його не варто повертати Україні, ви маєте знати одне. Україна категорично не згодна з цими заявами. Немає різниці між Севастополем, Донецьком, Луганськом, Києвом чи іншим українським містом. Всі вони мають і знову будуть Україною", - заявив Кулеба.

За його словами, Росія завжди була готова до великої імперіалістичної війни, щоб провести чергову Ялтинську конференцію для поділу Європи на сфери впливу.

Міністр нагадав, коли в 2008 році керовані страхом, перед Україною та Грузією закрили двері НАТО, Росія швидко відповіла атакуючими діями.

"Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі – вдалий час для виправлення помилок минулого, зробити рішучий крок вперед на шляху до членства України в НАТО, й показати, що двері не тільки відкриті, але й є чіткий план, коли і як Україна вступить до НАТО", - підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україну категорично не влаштує чергове підтвердження принципу відкритих дверей на саміті НАТО у Вільнюсі. За його словами, настав час зробити крок до цих дверей.

Читайте також: