Надо превратить Черное море в море НАТО — Кулеба

У запада нет последовательной Черноморской стратегии, тогда как в России она всегда была.

Первое наступление России на территориальную целостность Украины произошло на острове Тузла. Пора превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море, – в море НАТО.

Об этом выступая на проходящей в Бухаресте Первой конференции по безопасности в Черном море заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Безопасность Черноморского региона напрямую связана с полной деоккупацией и демилитаризацией Крыма и Черного моря.

"Каждый раз, когда вы слышите, как кто-то из любого уголка мира говорит, что Крым является чем-то особенным и его не стоит возвращать Украине, вы должны знать одно. Украина категорически не согласна с этими заявлениями. Нет разницы между Севастополем, Донецком, Луганском, Киевом или другим украинским городом. Все они должны и снова будут Украиной", — заявил Кулеба.

По его словам, Россия всегда была готова к великой империалистической войне, чтобы провести очередную Ялтинскую конференцию для разделения Европы на сферы влияния.

Министр напомнил, когда в 2008 году управляемые страхом перед Украиной и Грузией закрыли двери НАТО, Россия быстро ответила атакующими действиями.

"Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе – удачное время для исправления ошибок прошлого, сделать решительный шаг вперед на пути к членству Украины в НАТО, и показать, что дверь не только открыта, но и есть четкий план, когда и как Украина вступит в НАТО", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украину категорически не устроит очередное подтверждение принципа открытых дверей на саммите НАТО в Вильнюсе. По его словам, пора сделать шаг к этой двери.

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