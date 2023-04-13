У ВСУ есть два варианта контрнаступления — генерал Маломуж

Украина рассматривает множество вариантов контрнаступления, среди которых, вероятно, медленное продвижение на юге или мощные удары, которые приведут к бегству оккупантов.

Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж, сообщает "Обозреватель".

По его словам, западные союзники Украины прежде всего США рассматривают два варианта стратегической наступательной операции украинской армии. Первый – прорыв на определенных участках фронта, мощные удары по врагу с целью его дезориентации и бегства. Этот вариант рассчитан в основном на южное направление и предусматривает заход в Крым.

"На этом фоне украинская армия освобождает уже целые регионы и секторы – Запорожскую, Херсонскую области – и заход в Крым. Это первый формат", — говорит генерал армии.

Второй формат — контрнаступление на востоке с фланговыми ударами, и тыловыми, и фронтовыми, что позволит разбить оккупантов и идти дальше, как это было на Харьковском направлении.

Напомним, издание The Washington Post заявило, что контрнаступление Украины задерживается из-за погодных условий, медленных поставок техники и нехватки боеприпасов. Отмечается, что еще больше усложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, в частности много деталей о состоянии украинской армии и ее возможностях, слабые места в противовоздушной обороне, что может заставить командование Украины изменить планы.

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