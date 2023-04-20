Чому Пригожин каже про необхідність завершення "СВО": військовий експерт пояснив

Засновник ПВК "Вагнер" говорить про нібито досягнуті плани Кремля. Для чого він це робить?

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ідеальний варіант- оголосити про закінчення "спеціальної військової операції" та повідомити росіянам, що Кремль досяг усіх результатів, які планував.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий аналітик, полковник Петро Черник прокоментував ситуацію.

"Може бути, що в такий спосіб вони мацають стратегію, як виходити із цієї війни, бо вони все ж таки перебувають у стратегічній пастці. І це може бути своєрідний сигнал вустами Путіна, бо сам Пригожин нічого говорити не може, щоб мовляв шукати точку доторку для припинення війни на цій фазі", — зазначив експерт.

Він також назвав дуже серйозний нюанс — як зупиняти війну Росії проти України.

"Якщо ми не вибили із наших територій росіян? Це абсолютний нонсенс. Не забуваємо, що 4 окуповані області і Крим офіційно за Конституцією ввійшли у їхню територію. Я не уявляю, як вони від цього можуть відмовитися", — додав Черник.

Однак, за його словами, також існує і другий момент, який являє собою точку психологічного протиборства, а також комплексного політичного самого Пригожина із Шойгу і Герасимовим, з якими вони перебувають у вкрай напружених відносинах.

"Не таємниця, що Пригожин має амбіції губернаторства у Санкт-Петербурзі, бо це місто зараз перебуває в Росії у режимі фінансового росту. Корпорація “Газпром” залишила там величезні активи. У такій солянці і треба шукати правду його слів”", — додав Черник.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив "справедливим судом" найманцям, які розповіли про свої звірства в Україні. Сам ватажок ПВК заперечує звинувачення у звірствах і масових вбивствах мирних жителів України, зокрема дітей.

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