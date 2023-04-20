Почему Пригожин говорит, что нужно объявить завершение "СВО": военный экперт объснил

Основатель ЧВК "Вагнер" говорит о якобы достигнутых планах Кремля. Зачем он это делает?

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что идеальный вариант — объявить об окончании "специальной военной операции" и сообщить россиянам, что Кремль достиг всех планируемых результатов.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник прокомментировал ситуацию.

"Может быть, что таким образом они трогают стратегию, как выходить из этой войны, потому что они все же находятся в стратегической ловушке. И это может быть своеобразный сигнал устами Путина, потому что сам Пригожин ничего говорить не может, чтобы искать точку прикосновения для прекращения войны на этой фазе", — отметил эксперт.dummy

Он также назвал очень серьезный нюанс, как останавливать войну России против Украины.

"Если мы не выбили из наших территорий россиян? Это абсолютный нонсенс. Не забываем, что 4 оккупированных области и Крым официально по Конституции вошли в их территорию. Я не представляю, как они от этого могут отказаться", — добавил Черник.

Однако, по его словам, также существует и второй момент, являющий собой точку психологического противоборства, а также комплексного политического самого Пригожина из Шойгу и Герасимовым, с которыми они находятся в крайне напряженных отношениях.

"Не секрет, что Пригожин имеет амбиции губернаторства в Санкт-Петербурге, потому что этот город сейчас находится в России в режиме финансового роста. Корпорация "Газпром" оставила там огромные активы. В такой солянке и нужно искать правду его слов", — добавил Черник. .

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил "справедливым судом" наемникам, которые рассказали о своих зверствах в Украине. Сам главарь НДК отрицает обвинения в зверствах и массовых убийствах мирных жителей Украины, в том числе детей.

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