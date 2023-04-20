Швейцария объявила о санкциях против ППК "Вагнера"

НДС за ОМП попала под санкции за активное участие в военной агрессии России.

Швейцария добавит наемников частной военной компании "Вагнера" владельца Евгения Пригожина и российское информационное агентство "РИА ФАН" в список санкционных организаций.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России. Швейцария вводит санкции против группы " Вагнер" и новостного агентства "РИА ФАН"", — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничение ЕС о "вагнеровцах" было введено 13 апреля. Кроме этого, в список попала компания "РИА ФАН", также принадлежащая владельцу группы олигарха Пригожину.

В информации Евросоюза отмечается, что группа "Вагнер" активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, НДС несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В свою очередь, "РИА ФАН" входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Пригожин. Издание занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией о войне Кремля в Украине.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию из-за нежелания разрешить передавать швейцарские боеприпасы ВСУ. Берн ссылается на свой Закон о военных материалах.

В свою очередь президент Швейцарии Ален Берсе подчеркнул, что страна пока будет настаивать на своем нейтралитете. Впрочем, такой нейтралитет означает "отнюдь не безразличие".

Читайте также: