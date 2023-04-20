Швейцарія оголосила про санкції проти ПВК "Вагнера"

ПВК за ЗМП потрапила під санкції за через активну участь у військовій агресії Росії.

Швейцарія додасть найманців приватно військової компанії "Вагнера" власника Євгена Пригожина та російське інформаційне агентство "РІА ФАН" до списку санкційних організацій.

Про це повідомляється на сайті уряду.

"Департамент з економічних питань, освіти та досліджень, що відповідає за санкції, розширив санкційний список щодо Росії. Швейцарія запроваджує санкції проти групи "Вагнер" та новинного агентства "РІА ФАН", – йдеться у заяві.

Наголошується, що обмеження ЄС про "вагнерівців" запровадили 13 квітня. Крім цього, до списку потрапила компанія "РІА ФАН", яка також належить власнику групи олігарху Пригожину.

В інформації Євросоюзу зазначається, що група "Вагнер" бере активну участь в агресивній війні Росії проти України. Таким чином, ПВК несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Своєю чергою, "РІА ФАН" входить до складу медіагрупи "Патріот", російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Пригожин. Видання займається проурядовою пропагандою та дезінформацією про війну Кремля в Україні.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував Швейцарію через небажання дозволити передавати швейцарські боєприпаси ЗСУ. Берн посилається на свій Закон про військові матеріал.

Своєю чергою, президент Швейцарії Ален Берсе наголосив, країна поки що буде наполягати на своєму нейтралітеті. Втім, , такий н ейтралітет означає "аж ніяк не байдужість".

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