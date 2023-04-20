Міноборони України жорстко відповіло на погрози Медведєва Південній Кореї

Росіяни вже зараз використовують в Україні танки часів корейської війни.

Міністерство оборони України відреагувало на погрози заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо відповіді” Південній Кореї на можливі постачання летальної зброї Україні.

"Російська влада пригрозила Південній Кореї, що якщо вона поставить летальну зброю Україні, Росія відповість постачанням зброї КНДР. Сьогодні потяги везуть з Росії до України танки Т-54 часів корейської війни, а завтра до Пхеньяна повезуть танки Т-34 (радянський танк періоду Другої світової війни, який виготовляли до 1958 року)”, – написало оборонне відомство в Twitter.

Нагадаємо, 19 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може найближчим часом змінити свою позицію щодо військових поставок Україні і вперше піти на такий крок. Але при цьому є умова.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не може змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", — заявив південнокорейський лідер.

Дмитро Медведєв вирішив висловитися на тему того, що Південна Корея може розпочати постачання військової допомоги в Україну.

За його словами, з'явились нові "охочі допомогти нашим ворогам", тобто Україні. Йдеться про нову заяву, яка прозвучала у Сеулі. Найбільше російського політика збентежив той факт, що ще нещодавно Південна Корея запевняла у тому, що постачання летальної зброї для українських військових повністю виключено, а тепер президент Юн Сок Йоль говорить зовсім протилежне.

У цьому контексті він пригрозив Сеулу розширенням співпраці з КНДР.

"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать найновіші зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР? Що називається Quid pro quo…", — йдеться у його повідомленні.

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