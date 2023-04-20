Подоляк пояснив, чому важливо битися за Бахмут

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута на Донеччині має стратегічне значення для України.

Про це представник ОП написав у своєму Twitter.

Подоляк наголосив, що вже понад дев'ять місяців українські захисники б'ються за місто. За його словами, перш за все ця боротьба зриває плани Кремля щодо окупації Донбасу та виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.

"Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна вже понад 9 місяців стримує наступальний потенціал Росії. ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля - вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше - згодом", - наголосив у своєму дописі Подоляк.

Нагадаємо, Бахмут в Донецькій області залишається епіцентром бойових дій. Армія РФ перетворює українське місто на руїну. Адже росіяни зосереджують там найбільші зусилля та намагаються взяти місто під контроль за будь-яку ціну.

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