Росіяни створили нову групу військ на півдні України - розвідка Британії

На війні в Україні воює нова окупаційна "Дніпрська група військ". Про її існування у Москві обмовилися вперше, коли опублікували пресреліз про нібито приїзд диктатора Володимира Путіна на окупований південь України.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

У повідомленні Кремля йдеться про те, що "фюрер" відвідав "Дніпровську групу військ". Водночас у прессрелізі використали російське написання української річки Дніпро.

"Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування", - пояснили розвідники.

У розвідці Британії наголошують, що початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го російські сили були організовані до груп військ, кожну з яких пов'язували з військовим округом у Росії. Наприклад, Західна, Центральна тощо.

"Існування явно нової ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зауважують у британському Міноборони.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що 18 квітня особисто відвідав окуповану росіянами частину Херсонщини та так звану “ЛНР”.

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