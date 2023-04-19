Справи кепські: Білий дім про "візит" Путіна на окуповані території

Путін намагається згуртувати російське населення, оскільки розуміє, що його армія погано справляється.

Влаштований Росією так званий "візит диктатор Путіна" на тимчасово окуповані території України показує, що у Кремлі почали розуміти, наскільки у російської армії погані справи.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у Білому домі, повідомляє Укрінформ.

"Візит Путіна виглядає як індикатор того, що вони знають: для Росії все йде не дуже добре", - сказала вона.

Жан-П’єр зазначила, що російський диктатор Путін також почав усвідомлювати всю небезпеку ситуації, що склалась для загарбників.

Такими "візитами" Путін намагається згуртувати російське населення, оскільки розуміє, що його армія погано справляється.

Також речниця Білого дому заявила, що у Росії нема жодних підстав, щоб претендувати на суверенні території України.

"Тому ми також будемо продовжувати підтримувати Україну й український уряд", - зауважила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит російського диктатора Путіна на окуповані території.

Крім того, ми раніше інформували, що 18 квітня диктатор Путін нібито особисто відвідав окуповану росіянами частину Херсонщини та Луганщини.

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