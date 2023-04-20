Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подоляк объяснил, почему важно сражаться за Бахмут

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1512
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подоляк объяснил, почему важно сражаться за Бахмут

Рисунок на одном из построек в Бахмуте. / Фото: Associated Press

ВСУ защищают город более девяти месяцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оборона Бахмута в Донецкой области имеет стратегическое значение для Украины.

Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.

Подоляк подчеркнул, что уже более девяти месяцев украинские защитники сражаются за город. По его словам, прежде всего эта борьба срывает планы Кремля по оккупации Донбасса и выходу к границам Луганской и Донецкой областей.

"О главном. Оборона Бахмута имеет стратегическое значение. Украина уже более 9 месяцев сдерживает наступательный потенциал России. ВСУ уничтожают наиболее профессиональные подразделения врага и срывают ключевой план Кремля – выход к границам Луганской и Донецкой областей. Все остальное – впоследствии", – подчеркнул в своем. сообщения Подоляк.

Напомним, Бахмут в Донецкой области остается эпицентром боевых действий. Армия РФ превращает украинский город в руину. Ведь россияне сосредотачивают там самые большие усилия и пытаются взять город под контроль любой ценой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1512
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация