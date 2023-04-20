В многоэтажке Запорожья взорвалась граната: есть жертвы

Погиб владелец квартиры.
В Запорожье накануне поздно вечером в жилой многоэтажке взорвалась граната. Один человек погиб, а один – пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Отмечается, что инцидент произошел в 22.00 19 в Днепровском районе Запорожья. По предварительным данным, в квартире взорвалась граната Ф-1. Как опасный предмет оказался в доме, устанавливают правоохранители.
В результате взрыва 35-летний хозяин получил телесные повреждения. Мужчина скончался на месте происшествия. Его мать госпитализировали в медицинское учреждение в шоковом состоянии.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются происшествия и происхождение боеприпаса.
Напомним, в Киеве мужчина из-за ревности пытался убить свою знакомую, не отвечавшую ему взаимностью, и ее товарища. Злоумышленник не придумал ничего лучше, чем бросить в них гранату.