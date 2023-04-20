В многоэтажке Запорожья взорвалась граната: есть жертвы

В Запорожье накануне поздно вечером в жилой многоэтажке взорвалась граната. Один человек погиб, а один – пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Отмечается, что инцидент произошел в 22.00 19 в Днепровском районе Запорожья. По предварительным данным, в квартире взорвалась граната Ф-1. Как опасный предмет оказался в доме, устанавливают правоохранители.

В результате взрыва 35-летний хозяин получил телесные повреждения. Мужчина скончался на месте происшествия. Его мать госпитализировали в медицинское учреждение в шоковом состоянии.

Взрыв гранаты в квартире Запорожья. / Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются происшествия и происхождение боеприпаса.

Напомним, в Киеве мужчина из-за ревности пытался убить свою знакомую, не отвечавшую ему взаимностью, и ее товарища. Злоумышленник не придумал ничего лучше, чем бросить в них гранату.

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