В Кривом Роге трое парней забили до смерти мужчину

В Кривом Роге полицейские задержали трех парней (возрастом от 16 до 19 лет), которые до смерти избили 44-летнего мужчину. Между потерпевшим и нападающими возникла ссора, в результате которой парни нанесли мужчине многочисленные удары.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Преступление произошло 15 апреля примерно в 22:00 в одной из квартир на территории Покровского района. Смертельные телесные повреждения мужчине нанесли двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет и 16-летний парень. Нападавших задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Ранее стало известно, что в Одесской области полиция задержала 27-летнего одессита, подозреваемого в убийстве жителя Бахмута. Он хотел скрыть преступление, поэтому завернул тело убитого в ковры и посыпал стиральным порошком.

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