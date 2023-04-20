У Кривому Розі троє хлопців забили до смерті чоловіка

У Кривому Розі поліцейські затримали трьох хлопців (віком від 16 до 19 років) які до смерті побили 44-річного чоловіка. Між потерпілим та нападниками виникла сварка, унаслідок якої хлопці завдали чоловіку численні удари.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

"Злочин стався 15 квітня приблизно о 22:00 в одній із квартир на території Покровського району. Смертельні тілесні ушкодження чоловіку завдали двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років та 16-річний хлопець. Нападників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у поліції.

Їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Раніше стало відомо, що в Одеській області поліція затримала 27-річного одесита, якого підозрюють у вбивстві жителя Бахмута. Він хотів приховати злочин, тому загорнув тіло вбитого у килими і посипав пральним порошком.

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