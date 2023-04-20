Чи можна виливати борщ в унітаз: відповідь вас здивує

Зливати в унітаз борщ неправильно не тільки з етичних міркувань. Це також пагубно впливає на саму сантехніку.

Продукти харчування утилізувати потрібно правильно. Наприклад, борщ виливати в унітаз не можна. Сантехніки наголошують, що це впливає на погіршення стану каналізації.

Про це пише видання “Обозреватель”.

Як зазначається, неправильно утилізувати продукти харчування, якість яких вже вийшла, виливаючі їх у каналізацію. Звичку “викидати” супи у унітаз часто пояснюють тим, що це рідка страва. Проте в ній існує багато елементів, які можуть нашкодити каналізаційній системі.

Наприклад, шматочки овочів та м’яса - у стічних водах вони згодом починають процес гниття, що напряму впливає на роботу всієї системи. До того ж, крупні шматки їжі можуть призвести до засмічення труб.

Експерти ж радять в цьому випадку розділити супи на дві частини: на рідку їжу та тверду. Першу - дійсно можно вилити в унітаз, а от тверді елементи краще викинути у смітник.

Нагадаємо, що на Волині представники УПЦ МП, виселяючись з парафіяльного будинку, прихопили навіть унітаз.

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