Вчені нарешті розгадали таємницю календаря мая

Календар древніх людей набагато складніший, ніж наша відносно проста система днів, місяців і років. Він використовував непросту серію взаємопов'язаних циклів, включаючи 260-денне священне літочислення, відоме як "цолькін", і 365-денний світський календар, або "хааб".

Про це пише IFLScience.

За даними дослідників, ці два цикли синхронізувалися раз на 52 роки, створюючи загальний календарний період, відомий як календарне коло.

Однак, написи, знайдені на різних пам'ятках мая, описують ще один 819-денний цикл. Аналіз цих гліфічних текстів показав, що кожна дата в ньому пов'язана з однією з чотирьох сторін світу, а це означає, що для завершення всього циклу потрібно чотири етапи по 819 днів — близько дев'яти років.

Дослідники давно підозрювали, що цей цикл може бути пов'язаний із синодичним періодом планет, який означає тривалість часу, необхідного кожній планеті, щоб повернутися в те саме положення на небі, яке вона займає, якщо дивитися з Землі. Меркурій, наприклад, має синодичний період 117 днів, що ідеально вписується в 819, якщо помножити на сім.

Однак плутанина збереглася, оскільки синодичні періоди жодної з інших планет не можна помножити на 819. У своєму новому дослідженні вчені зазначають, що 20 циклів по 819 днів дають загалом 16 380 днів, що становить приблизно 45 років, і їх можна акуратно розділити, щоб вони відповідали синодичному періоду кожної планети.

Раніше стало відомо, що на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста майя. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

У печері Мексики археологи знайшли дві сотні артефактів цивілізації Майя

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