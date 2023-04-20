Ученые наконец-то разгадали тайну календаря майя

Календарь древних людей намного сложнее нашей относительно простой системы дней, месяцев и лет. Он использовал непростую серию взаимосвязанных циклов, включая 260-дневное священное исчисление, известное как "цолькин", и 365-дневный светский календарь, или "хааб".

Об этом пишет IFLScience.

По данным исследователей, эти два цикла синхронизировались раз в 52 года, создавая общий календарный период, известный как календарный круг.

Однако надписи, найденные на разных достопримечательностях мая, описывают еще один 819-дневный цикл. Анализ этих глифических текстов показал, что каждая дата в нем связана с одной из четырех сторон света, а значит, для завершения всего цикла требуется четыре этапа по 819 дней — около девяти лет.

Исследователи давно подозревали, что этот цикл может быть связан с синодическим периодом планет, который означает продолжительность времени, необходимого каждой планете, чтобы вернуться в то же положение, которое она занимает, если смотреть с Земли. Меркурий, например, имеет синодический период 117 дней, идеально вписывающийся в 819, если умножить на семь.

Однако неразбериха сохранилась, поскольку синодические периоды ни одной из других планет нельзя умножить на 819. В своем новом исследовании ученые отмечают, что 20 циклов по 819 дней дают в общей сложности 16 380 дней, что составляет примерно 45 лет, и их можно аккуратно разделить, чтобы они соответствовали синодическому периоду каждой планеты.

Ранее стало известно, что на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города майя. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

В пещере Мексики археологи нашли две сотни артефактов цивилизации Майя

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