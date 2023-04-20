Можно ли выливать борщ в унитаз: ответ вас удивит

Сливать в унитаз борщ неправильно не только по этическим соображениям. Это также пагубно влияет на саму сантехнику.

Продукты питания нужно утилизировать правильно. К примеру, борщ выливать в унитаз нельзя. Сантехники подчеркивают, что это влияет на ухудшение состояния канализации.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Как отмечается, неправильно утилизировать продукты питания, качество которых уже испортилось, выливая их в канализацию. Привычку "выбрасывать" супы в унитаз часто объясняют тем, что это жидкое блюдо. Однако в нем существует много элементов, которые могут навредить канализационной системе.

Например, кусочки овощей и мяса – в сточных водах они впоследствии начинают процесс гниения, что напрямую влияет на работу всей системы. К тому же крупные куски пищи могут привести к засорению труб.

Эксперты советуют в этом случае разделить супы на две части: на жидкую пищу и твердую. Первую – действительно можно вылить в унитаз, а вот твердые элементы лучше выбросить в помойку.

Напомним, что на Волыни представители УПЦ МП, выселяясь из приходского дома, прихватили даже унитаз.

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