Зруйнованим землетрусом районом Туреччини пронісся торнадо (відео)

У турецькому наметовому містечку, яке розташоване в районі землетрусу Пазарджику в провінції Кахраманмарш, унаслідок торнадо пошкоджено намети, загинула людина, 44 зазнали поранень.

Про це пише TRT Haber.

"Одна людина загинула і 44 отримали поранення внаслідок урагану й торнадо, що сталися в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш. Пошкоджено 170 наметів", - йдеться в повідомленні.

Шестеро з 44 постраждалих унаслідок шторму перебувають у важкому стані.

Зазначають, що торнадо перекинув автомобілі, позривав дахи та низку конструкцій з будівель, які залишилися цілими після землетрусу. Наразі в районі працюють відповідні служби.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 бала сколихнули південно-східну Туреччину та північну Сирію. Загалом загинуло майже 57 тисяч людей, мільйони мешканців залишилися без домівок.

Як зазначила очільниця Інституту зі зниження ризиків і зменшення небезпеки стихійних лих в Університетському коледжі Лондона, професорки Джоанни Фор Вокер, за офіційною шкалою магнітуд землетрус у Туреччині сягнув 7,8 бала, що ставить його до розряду мегаземлетрусів і є одним із найпотужніших за останні 10 років.

Розлом активізувався на ділянці протяжністю близько 150 кілометрів і завдав серйозної шкоди будівлям, розташованим поблизу розлому. Однак не лише сила землетрусу зробила його настільки смертоносним, вчені зазначають, що ще одним фактором стало те, що інцидент стався рано вранці, коли більшість людей все ще спали всередині своїх квартир.

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