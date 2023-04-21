Разрушенным землетрясением районом Турции пронесся торнадо (видео)

В турецком палаточном городке, расположенном в районе землетрясения Пазарджику в провинции Кахраманмарш, в результате торнадо повреждены палатки, погиб человек, 44 получили ранения.

Об этом пишет TRT Haber.

"Один человек погиб и 44 получили ранения в результате урагана и торнадо, которые произошли в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш. Повреждены 170 палаток", — говорится в сообщении.

Шестеро из 44 пострадавших в результате шторма находятся в тяжелом состоянии.

Отмечают, что торнадо перевернул автомобили, сорвал крыши и ряд конструкций из зданий, оставшихся целым после землетрясения. В настоящее время в районе работают соответствующие службы.

Напомним, 6 февраля 2023 года мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла всколыхнули юго-восточную Турцию и северную Сирию. В общей сложности погибли почти 57 тысяч человек, миллионы жителей остались без домов.

Как отметила глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессор Джоанни Фор Уокер, по официальной шкале магнитуд землетрясение в Турции достигло 7,8 балла, что ставит его в разряд мегаземлетрясений и является одним из самых мощных за последние 10 лет.

Разлом активизировался на участке протяженностью около 150 километров и нанес серьезный ущерб зданиям, расположенным вблизи разлома. Однако не только сила землетрясения сделала его столь смертоносным. Ученые отмечают, что еще одним фактором стало то, что инцидент произошел ранним утром, когда большинство людей все еще спали в своих квартирах.

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