На линии огня: сколько людей до сих пор остаются в Авдеевке

В Авдеевке Донецкой области, которая находится под постоянными обстрелами, по состоянию на 20 апреля осталось 1790 человек.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Эспрессо".

"1790 жителей, если не ошибаюсь (остается в Авдеевке, — Ред.). Вчера, 20 апреля, семь человек уехали из города", — подчеркнул он.

По словам Барабаша, гуманитарной помощи местным жителям достаточно. Почти каждый день людям завозят продукты питания, средства гигиены, лекарства. Начальник военной администрации отметил, что в Авдеевке также есть резервы гумпомощи, однако отметил, что из города следует эвакуироваться.

Напомним, на днях сообщалось, что в Авдеевке остается еще один ребенок – 12-летний парень. В течение 17 и 18 апреля из Авдеевки вывезли двоих несовершеннолетних детей.

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