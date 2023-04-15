Землетрясение вызвало панику на туристическом острове Бали: видео

В результате подземных толчков здания качались в течение нескольких секунд.
Сильное землетрясение всколыхнуло часть главного индонезийского острова Ява и туристического острова Бали в пятницу, 14 апреля, вызвав панику. Пока не было никаких сообщений о серьезных повреждениях или жертвах.
Об этом сообщает Foxnews.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 96,5 километрах севернее Тубана, прибрежного города в провинции Восточная Ява, на глубине 594 километра.
Breaking- Powerful 7 magnitude earthquake strikes Indonesia.— Worldupdates (Breaking) (@itswpceo) 14 апреля, 2023
Yesterday, 6 magnitude #earthquake strikes в Канаде.
Continuous earthquakes happening around the world.
(~File video ) Impact of earthquake pic.twitter.com/3wmaAZwf8b
Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии заявило, что опасности цунами нет, но предупредило о возможных повторных толчках. Агентство оценило предварительную магнитуду в 6,6.
7 magnitude of #earthquake hits #Indonesia. pic.twitter.com/etD1fNsBv1— Samir Ahmed (@0samirahmed) April 14, 2023
На видео, которые распространялись в социальных сетях, видно, как местные жители и туристы в соседних провинциях Центральная Ява, Джокьякарта и Бали паниковали, когда дома и здания качались несколько секунд. В некоторых местах раздался сигнал об эвакуации, на улицы вышли толпы людей.
7.0-magnitude earthquake hits off the coast of Indonesia's Java island #tuban #indonesia #earthquake #breakingnews— Crime With Bobby (@crimewithbobby) 14 апреля 2023
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Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за ее расположения на дуге вулканов и линиях разломов в бассейне Тихого океана, известном как "Огненное кольцо".
В 2004 году чрезвычайно мощное землетрясение в Индийском океане вызвало цунами, убившее более 230 000 человек, большинство из них — в индонезийской провинции Ачех.
Напомним, 13 апреля морское землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-западного побережья Канады. Сообщений о повреждениях или пострадавших не было.
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