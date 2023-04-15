Землетрясение вызвало панику на туристическом острове Бали: видео

Сильное землетрясение всколыхнуло часть главного индонезийского острова Ява и туристического острова Бали в пятницу, 14 апреля, вызвав панику. Пока не было никаких сообщений о серьезных повреждениях или жертвах.

Об этом сообщает Foxnews.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 96,5 километрах севернее Тубана, прибрежного города в провинции Восточная Ява, на глубине 594 километра.

Breaking- Powerful 7 magnitude earthquake strikes Indonesia.



Yesterday, 6 magnitude #earthquake strikes в Канаде.



Continuous earthquakes happening around the world.



(~File video ) Impact of earthquake pic.twitter.com/3wmaAZwf8b — Worldupdates (Breaking) (@itswpceo) 14 апреля, 2023

Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии заявило, что опасности цунами нет, но предупредило о возможных повторных толчках. Агентство оценило предварительную магнитуду в 6,6.

На видео, которые распространялись в социальных сетях, видно, как местные жители и туристы в соседних провинциях Центральная Ява, Джокьякарта и Бали паниковали, когда дома и здания качались несколько секунд. В некоторых местах раздался сигнал об эвакуации, на улицы вышли толпы людей.

Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за ее расположения на дуге вулканов и линиях разломов в бассейне Тихого океана, известном как "Огненное кольцо".

В 2004 году чрезвычайно мощное землетрясение в Индийском океане вызвало цунами, убившее более 230 000 человек, большинство из них — в индонезийской провинции Ачех.

Напомним, 13 апреля морское землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-западного побережья Канады. Сообщений о повреждениях или пострадавших не было.

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