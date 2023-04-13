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На западе Канады произошло землетрясение необычной силы

На западе Канады произошло землетрясение необычной силы

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На западе Канады произошло землетрясение необычной силы

Сейсмограф / Фото: news24.com

Подземные толчки ощущались также вдоль северо-западного побережья США – на расстоянии почти 2000 километров от эпицентра.

В четверг, 13 апреля, морское землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-западного побережья Канады. Сообщений о повреждениях или пострадавших нет.

Как сообщает The Toronto Star, эпицентр землетрясения находился под морским дном на глубине 8 км в нескольких сотнях километров от острова Ванкувер.

Национальный центр предупреждения о цунами на Аляске сообщил, что опасная волна от землетрясения не ожидается.

Сейсмический аналитик Канадского управления природных ресурсов Бриндли Смит сказал, что агентство "не ожидает никаких повреждений зданий" в результате этого подземного толчка, который впрочем удивил своей силой.

По его словам, несколько раз в год в регионе происходят более мелкие землетрясения.

"Что-то, что приближается к 6 баллам, немного необычно, но причин для беспокойства нет", — заверил Бриндли Смит.

У побережья Британской Колумбии распространены землетрясения, хотя обычно не такого масштаба, поскольку движение из нескольких плит и зон субдукции ежегодно вызывает тысячи толчков.

Геологическая служба США утверждает, что это землетрясение также ощущалось вдоль северо-западного побережья страны - на расстоянии почти 2000 километров.

Напомним, 12 апреля вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

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Дата публикации
Просмотры
1694
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