"Святые" миллионы: Ткаченко назвал шокирующие доходы УПЦ МП от Лавры

По словам министра, нужно учитывать, на что пошли пожертвования прихожан: "на сохранение исторического наследия или на Mercedes".

Киево-Печерская лавра приносила УПЦ Московского патриархата минимум десятки миллионов гривен оборота в год.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает Liga.net.

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"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", – говорит глава Минкульта.

Ткаченко призвал смотреть, на что пошли пожертвования прихожан для Лавры: "на сохранение исторического наследия или на Mercedes", намекая на "увлечение" митрополита Павла машинами этой марки, из-за чего иерарха в Сети уже прозвали "Паша Мерседес".

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако до сих пор верующие УПЦ МП блокировали доступ комиссии Минкульта в Нижнюю лавру.

Сегодня Комиссия наконец-то начала работу комиссия для проверки состояния государственного имущества. Она зафиксировала разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

Ранее Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

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