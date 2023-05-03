Зеленский объяснил, почему Украина может и должна стать 33-м членом НАТО

Зеленский поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 страной, которая присоединилась к НАТО.

Украина должна стать 33 членом Североатлантического альянса ( НАТО ) после того, как к блоку присоединится Швеция.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с лидерами североевропейских стран в Хельсинки, информирует ЕП.

Президент Украины поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 страной, которая присоединилась к НАТО.

"Я искренне желаю Швеции завершить как можно скорее процедуру вступления. Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 членов. Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого нашей стране", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что в Киеве все отдают себе отчет, что присоединиться к Альянсу можно будет только после окончания российской агрессии.

"Но нет препятствий для политического решения по алгоритму нашего вступления в НАТО", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уже "осуществила историческое ослабление наибольшей угрозы для всех нас – российского реваншизма". Президент также подчеркнул, что Украина уже является де-факто членом НАТО и сотрудничает с Альянсом во благо совместной обороны.

Зеленский заявил, что во время встречи лидеры стран обсуждали предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе в контексте того, "что мы можем сделать вместе для укрепления НАТО и восточного фланга Североатлантического союза".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения Москвы в атаке беспилотниками на Кремль.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента рассказали, каким может быть путь Украины в НАТО и когда можно ожидать официального приглашения в Альянс.

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